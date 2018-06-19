Россия выйдет в плей-офф, если Уругвай не проиграет аравийцам

Сборная России, одержав победу над командой Египта (3:1), практически гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Если в среду в Ростове-на-Дону Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, то российская команда точно сыграет в плей-офф. Если победят аравийцы, то все решится в 3-м туре группового этапа.

Допустим, если на финише у нашей команды, Уругвая и Саудовской Аравии будет одинаковое количество очков, то первым показателем для определения последовательности мест будет разность забитых/пропущенных мячей - на чемпионате мира это важнее личных встреч. Шансы России очень велики, учитывая, что разность забитых/пропущенных у нашей команды "+7", в то время как у Уругвая сейчас "+1", а у Саудовской Аравии и вовсе "-5".

В 1/8 финала команды из группы А попадут на сборные из группы B, в которой выступают Испания, Португалия, Иран и Марокко.

Сборная России проведет следующий матч 25 июня в Самаре - против команды Уругвая.

В оставшихся матчах встречаются:

20 июня: Уругвай – Саудовская Аравия (18.00).

25 июня: Уругвай – РОССИЯ (17.00), Саудовская Аравия – Египет (17.00).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу