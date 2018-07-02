"Россия выглядела прилично". Тите - о победе россиян над Испанией

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что национальная команда Мексики, с которой его подопечные встречалась в 1/8 финала чемпионата мира, выглядела достойно. Бразильцы победили мексиканцев со счетом 2:0.

- Простите, но мы обыграли команду, которая, в принципе, выглядела прилично. Они убрали со своего пути Германию, причём весьма неплохо действовали тактически, - цитирует Тите RT. - Корея тоже справилась с немцами, и это говорит о том, что мы должны сохранять максимальную концентрацию в игре с любой командой.

Он также добавил, что сборная России во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 пен.) смотрелась прилично.

- Не хочется заниматься фарисейством. Вы вспомните, что произошло вчера. Россия выглядела прилично и оставила за бортом Испанию, - сказал Тите.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала мирового первенства, где встретится с победителем пары Бельгия - Япония (6 июля, Казань).

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