Россия ведет работу по недопущению инцидентов во время ЧМ-2018

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сказал, что власти ведут разноплановую работу по недопущению инцидентов в ходе чемпионата мира 2018 года. Замглавы МИД отметил, что в этой сфере взаимодействуют не только национальные правоохранительные органы и спецслужбы, но и профильные структуры зарубежных государств.

- Правоохранительными органами и спецслужбами России проводится широкая многоплановая подготовительная работа, направленная на недопущение каких-либо эксцессов в ходе предстоящего мирового первенства, а в случае возникновения любых провокаций, попыток нарушения закона или организации беспорядков – на их незамедлительное и эффективное пресечение, - цитирует "Р-Спорт" Сыромолотова. - По аналогии с периодом проведения Кубка конфедераций-2017 создан межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, который действует на регулярной основе для координации этой деятельности.

Также активно взаимодействуем по данным вопросам с соответствующими службами зарубежных государств… Непосредственно во время чемпионата будет функционировать центр международного полицейского сотрудничества, куда войдут представители правоохранительных органов стран-участниц чемпионата.

Создание национальных футбольных информационных пунктах (НФИП) предусмотрено Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Каждый из таких пунктов имеет доступ к служебному порталу, на котором стороны могут обмениваться информацией о лицах, представляющих интерес для органов правопорядка. Российский НФИП интегрирован в "европейскую сеть", а его представители принимают участие в работе европейской экспертной группы по безопасности на футбольных матчах.

Уверены, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне и принесет массу положительных эмоций гостям нашей страны и всем любителям спорта.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.