Россия – в плей-офф чемпионата мира!

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. После сегодняшней игры Уругвая с Саудовской Аравией (1:0) россияне официально обеспечили себе место в 1/8 финала.

Команда Станислава Черчесова в двух матчах группового турнира обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Для того, чтобы занять первое место в группе, ей достаточно в последнем туре ничьей с уругвайцами.

Сборная России в четвертый раз участвует в финальной стадии чемпионата мира. На ЧМ-1994, 2002 и 2014 команда каждый раз занимала третье место в группе и не попадала в плей-офф.

В 1/8 финала соперником России станет одна из команд группы B: Испания, Португалия или Иран. Сборная Марокко уже лишилась шансов на попадание в плей-офф.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу