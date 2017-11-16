14:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - в группе жизни для Англии по версии местных СМИ

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Россия была названа предпочтительным соперником из первой корзины для Англии в преддверии жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018. Группы жизни и смерти для английской сборной были опубликованы на сайте ведущей британской газеты The Sun.

Помимо России в желаемую группу для Англии попали Иран и Панама. В группу смерти для англичан попали Бразилия, Исландия и Нигерия.

Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Басист

Хотя в этот раз, на удивление, у нас есть в этом качестве конкурент в виде Польши. Которая, за вычетом Левандовски, по уровню скорее команда 2-3 корзины, чем 1

15:58

Levbereg

В Россия действительно самая слабая не только из первой корзины, но и слабее многих других команд в остальных корзинах ( мягко говоря).

15:44

Levbereg

Вот нужно, чтобы англичане нам попались и их сделать по полной. Они все равно на ЧМ, ЧЕ давно играть не умеют. Как будто на тормозах всегда.

15:43

Igrok Igorek

Кого это удивило? Есть такие дауны?

15:39

Басист

Да на любом чемпионате, проводимом страной, сборная которой не является топом - именно она будет наиболее желанным вариантом из первой корзины для ВСЕХ участников. Ничего в этом нет удивительного, странного и вообще хоть капельку примечательного.

15:35

redgy

Ну логично. Остальные команды из первой это космос для англии

15:28

Ulan3

Я не думаю, что нужно подобное печатать. Это не интересно. Сейчас, когда стали известны все команды-участницы, везде начнут прикидывать группы жизни-смерти. И будет очень удивительно если хоть у одной из 31 команды России не окажется в группе "жизни". Это объективная реальность и не стоит на этом заморачиваться - нужно на себя смотреть, а не на других.

15:13

inspire

интересно, неужели хоть кто то желает из 1 корзины не Россию?

15:10

serzheo

Дайте нам саксов, мы им на ходу уши отрежем, в час дня, у монастыря.

15:01

shpasic

они просто увидели вблизи, как работает российский специалист в Чемпионшипе.

14:57

rusfed 2.0

Никогда до сих пор Россия не была для всех такой желанной )

14:57

muzsolini

Ну так и нам бы тоже неплохо. Саксов нахлобучим, с остальными вничью и выход из группы.

14:55