Россия - в группе жизни для Англии по версии местных СМИ

Россия была названа предпочтительным соперником из первой корзины для Англии в преддверии жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018. Группы жизни и смерти для английской сборной были опубликованы на сайте ведущей британской газеты The Sun.

Помимо России в желаемую группу для Англии попали Иран и Панама. В группу смерти для англичан попали Бразилия, Исландия и Нигерия.

Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет