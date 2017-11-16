Россия - в группе жизни для Англии по версии местных СМИ

Россия была названа предпочтительным соперником из первой корзины для Англии в преддверии жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018. Группы жизни и смерти для английской сборной были опубликованы на сайте ведущей британской газеты The Sun.
Помимо России в желаемую группу для Англии попали Иран и Панама. В группу смерти для англичан попали Бразилия, Исландия и Нигерия.
Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Панамы
Басист
Хотя в этот раз, на удивление, у нас есть в этом качестве конкурент в виде Польши. Которая, за вычетом Левандовски, по уровню скорее команда 2-3 корзины, чем 1
15:58
Levbereg
В Россия действительно самая слабая не только из первой корзины, но и слабее многих других команд в остальных корзинах ( мягко говоря).
15:44
Levbereg
Вот нужно, чтобы англичане нам попались и их сделать по полной. Они все равно на ЧМ, ЧЕ давно играть не умеют. Как будто на тормозах всегда.
15:43
Igrok Igorek
Кого это удивило? Есть такие дауны?
15:39
Басист
Да на любом чемпионате, проводимом страной, сборная которой не является топом - именно она будет наиболее желанным вариантом из первой корзины для ВСЕХ участников. Ничего в этом нет удивительного, странного и вообще хоть капельку примечательного.
15:35
redgy
Ну логично. Остальные команды из первой это космос для англии
15:28
Ulan3
Я не думаю, что нужно подобное печатать. Это не интересно. Сейчас, когда стали известны все команды-участницы, везде начнут прикидывать группы жизни-смерти. И будет очень удивительно если хоть у одной из 31 команды России не окажется в группе "жизни". Это объективная реальность и не стоит на этом заморачиваться - нужно на себя смотреть, а не на других.
15:13
inspire
интересно, неужели хоть кто то желает из 1 корзины не Россию?
15:10
serzheo
Дайте нам саксов, мы им на ходу уши отрежем, в час дня, у монастыря.
15:01
shpasic
они просто увидели вблизи, как работает российский специалист в Чемпионшипе.
14:57
rusfed 2.0
Никогда до сих пор Россия не была для всех такой желанной )
14:57
muzsolini
Ну так и нам бы тоже неплохо. Саксов нахлобучим, с остальными вничью и выход из группы.
14:55