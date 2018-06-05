Матч сборной России против Турции покажут в соцсети

В социальной сети Одноклассники пройдет прямая трансляция товарищеского матча сборной России по футболу против национальной команды Турции. Это последняя игра россиян перед стартом на домашнем чемпионате мира-2018. Матч в соцсети покажет компания "Телеспорт".

Игра Россия – Турция пройдет во вторник, 5 июня, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступна на этой странице.

Смотреть оба матча можно в группе телеканала "Сила" в ОК. Трансляции будут доступны в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений "ОК Видео" на SmartTV и AndroidTV.

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча - 5 июня 2018 в 19.00

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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