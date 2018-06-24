Россия сыграет с Уругваем в белой форме

Сборная России сыграет в матче ЧМ-2018 против сборной Уругвая в белой форме, сообщает официальный твиттер команды. Вратарь будет играть в зеленой форме.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня на стадионе Самара Арена и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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