13:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия сыграет с Уругваем в белой форме


Сборная России сыграет в матче ЧМ-2018 против сборной Уругвая в белой форме, сообщает официальный твиттер команды. Вратарь будет играть в зеленой форме.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня на стадионе Самара Арена и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Уругвай - Россия

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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