Россия сыграет с 21-й, 31-й и 63-й командами в рейтинге ФИФА

Сегодня в Кремле состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018. В квартет А вместе с Россией попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Таким образом, в группе нет ни одной команды, которая входит в первую двадцатку рейтинга ФИФА. Самую высокую позицию в нем занимает Уругвай – он 21-й. Египет расположился на 31-й строчке, саудиты идут 63-ми. Подопечные Станислава Черчесова, напомним, занимают еще более низкое место в рейтинге – 65-е.

Отметим, что россиянам достались одни из слабейших соперников из каждой корзины. Так, Уругвай был предпоследним по рейтингу ФИФА во второй корзине, Египет – третьим с конца в третьей, а Саудовская Аравия – последней в четвертой.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!