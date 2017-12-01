20:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия сыграет с 21-й, 31-й и 63-й командами в рейтинге ФИФА

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Сегодня в Кремле состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018. В квартет А вместе с Россией попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Таким образом, в группе нет ни одной команды, которая входит в первую двадцатку рейтинга ФИФА. Самую высокую позицию в нем занимает Уругвай – он 21-й. Египет расположился на 31-й строчке, саудиты идут 63-ми. Подопечные Станислава Черчесова, напомним, занимают еще более низкое место в рейтинге – 65-е.

Отметим, что россиянам достались одни из слабейших соперников из каждой корзины. Так, Уругвай был предпоследним по рейтингу ФИФА во второй корзине, Египет – третьим с конца в третьей, а Саудовская Аравия – последней в четвертой.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Да, когда ты 65-я команда мира, тебе на жребий должно быть наплевать. Все сильнее

20:24