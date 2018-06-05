11:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия сыграет против Турции в красном

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Стала известна форма сборной России на товарищеский матч с Турцией. Полевые игроки выйдут в красных футболках, вратарь - в зеленом свитере.

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Это укропы негатив льют? Тогда понятно. Их сборная вообще фаворит ЧМ по футболу. А если россияне- то не хрен смотреть тогда. Это наша сборная, и другой не будет. Не нравится- играйте в танки.

12:30

Uriahhheep

Хоть в белом, хоть в чёрном, хоть в серо-буро-малиновом - результат тот же... Вот если бы головы и ноги поменяли...

12:26

Знаток1964

К сожалению,цвет формы на качество игры не влияет......Россия-Турция 0-2

12:25

ЗлобныйЖиртрест

"Где моя красная рубаха?" или "Где мои коричневые портки"?

12:04

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