Россия сыграет против Турции в красном

Стала известна форма сборной России на товарищеский матч с Турцией. Полевые игроки выйдут в красных футболках, вратарь - в зеленом свитере.
Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/0k260TyIHb– Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Levbereg
Это укропы негатив льют? Тогда понятно. Их сборная вообще фаворит ЧМ по футболу. А если россияне- то не хрен смотреть тогда. Это наша сборная, и другой не будет. Не нравится- играйте в танки.
12:30
Uriahhheep
Хоть в белом, хоть в чёрном, хоть в серо-буро-малиновом - результат тот же... Вот если бы головы и ноги поменяли...
12:26
Знаток1964
К сожалению,цвет формы на качество игры не влияет......Россия-Турция 0-2
12:25
ЗлобныйЖиртрест
"Где моя красная рубаха?" или "Где мои коричневые портки"?
12:04