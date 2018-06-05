Россия сыграет против Турции в красном

Стала известна форма сборной России на товарищеский матч с Турцией. Полевые игроки выйдут в красных футболках, вратарь - в зеленом свитере.

Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/0k260TyIHb – Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Сборная России на чемпионате мира по футболу