Россия - Саудовская Аравия: российские джокеры забивают на каждом чемпионате мира

Второй гол сборной России в ворота сборной Саудовской Аравии забил Денис Черышев, заменивший по ходу первого тайма Алана Дзагоева. Полузащитник "Вильярреала" стал первым игроком, отличившимся в матче открытия после выхода на замену. Кроме того, он оказался четвертым российским джокером на чемпионатах мира.
Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену
|
Дата
|
Тренер
|
Джокер
|
Матч
|
Минута гола
|
28.06.1994
|
Павел САДЫРИН
|
Дмитрий РАДЧЕНКО
|
Камерун – 6:1
|
82’ (6:1)
|
17.06.2014
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Корея – 1:1
|
74’ (1:1)
|
14.06.2002
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
Бельгия – 2:3
|
88’ (2:3)
|
14.06.2018
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Сауд.Аравия
|
42’ (2:0)