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Россия - Саудовская Аравия: российские джокеры забивают на каждом чемпионате мира


Второй гол сборной России в ворота сборной Саудовской Аравии забил Денис Черышев, заменивший по ходу первого тайма Алана Дзагоева. Полузащитник "Вильярреала" стал первым игроком, отличившимся в матче открытия после выхода на замену. Кроме того, он оказался четвертым российским джокером на чемпионатах мира.

Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену

Дата

Тренер

Джокер

Матч

Минута гола

28.06.1994

Павел САДЫРИН

Дмитрий РАДЧЕНКО

Камерун – 6:1

82’ (6:1)

17.06.2014

Фабио КАПЕЛЛО

Александр КЕРЖАКОВ

Корея – 1:1

74’ (1:1)

14.06.2002

Олег РОМАНЦЕВ

Дмитрий СЫЧЕВ

Бельгия – 2:3

88’ (2:3)

14.06.2018

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Денис ЧЕРЫШЕВ

Сауд.Аравия

42’ (2:0)

 

Россия - Саудовская Аравия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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