Россия - Саудовская Аравия: российские джокеры забивают на каждом чемпионате мира

Второй гол сборной России в ворота сборной Саудовской Аравии забил Денис Черышев, заменивший по ходу первого тайма Алана Дзагоева. Полузащитник "Вильярреала" стал первым игроком, отличившимся в матче открытия после выхода на замену. Кроме того, он оказался четвертым российским джокером на чемпионатах мира.

Россияне, забивавшие на чемпионате мира после выхода на замену