Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Артема Дзюбы

Сборная России во втором тайме забила третий гол в ворота Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018. Мяч на счету нападающего Артема Дзюбы.

Президент России Владимир Путин присутствует на матче вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Реакция главы государства на третий гол команды была идентичной при первом мяче Юрия Газинского.