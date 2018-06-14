19:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Артема Дзюбы


Сборная России во втором тайме забила третий гол в ворота Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018. Мяч на счету нападающего Артема Дзюбы.

Президент России Владимир Путин присутствует на матче вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Реакция главы государства на третий гол команды была идентичной при первом мяче Юрия Газинского.

Россия - Саудовская Аравия

 

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