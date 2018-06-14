Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Александра Головина

Сборная России обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира-2018 - 5:0. Последний гол в этой игре забил Александр Головин со штрафного.
Президент России Владимир Путин присутствовал на матче вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Артема Дзюбы
Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на первый гол ЧМ-2018
Путин не ожидал, что будет так pic.twitter.com/GvJNDW2iTH– Ruslan Maslov (@Rusmaslov) 14 июня 2018 г.