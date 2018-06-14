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Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Александра Головина


Сборная России обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира-2018 - 5:0. Последний гол в этой игре забил Александр Головин со штрафного.

Президент России Владимир Путин присутствовал на матче вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на гол Артема Дзюбы
Россия - Саудовская Аравия: реакция Владимира Путина на первый гол ЧМ-2018

Россия - Саудовская Аравия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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