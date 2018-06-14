Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результат первого матча чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Министр отметил блестящую игру команды Станислава Черчесова.

– Сегодня это была та сборная России, которую мы все хотим видеть всегда! – отметил Колобков. – Поздравляю ребят с блестящей победой в матче-открытии Чемпионата мира! Уверен, что она вдохновит их на новые спортивные подвиги! Мне очень жаль, что из-за травмы не сможет продолжать участвовать в чемпионате Алан Дзагоев. Желаю ему как можно скорее вернуться на поле. Еще раз поздравляю ребят и весь тренерский штаб Станислава Саламовича Черчесова с успешным стартом турнира! Ждем от вас новый ярких побед! Все знают, что первый матч очень волнительный. Для нас было важно, чтобы первый матч стал праздником для всех, и футболисты сделали это. Думаю, каждый зритель на стадионе и перед экраном почувствовал эти эмоции. Я очень рад за ребят, сильно за них переживал.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу