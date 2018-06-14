Россия - Саудовская Аравия: прогноз букмекеров

В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе "Лужники" пройдет матч открытия чемпионата мира-2018 по футболу.

В стартовой игре турнира играют сборные России и Саудовской Аравии. Начало матча – 18.00 по Москве.

Шансы хозяев турнира на победу выглядят наиболее предпочтительными. Winline оценивает их с коэффициентом 1,42, тогда как ничью – 4,49, а успех саудовцев – 9,61.

Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.

Россия – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия – начало в 18.00 (время московское)