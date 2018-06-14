Прогноз "Фонбет": Россия – фаворит первого матча чемпионата мира-2018

14 июня сборная России сыграет со сборной Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в рамках первого тура группы A чемпионата мира. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Страховка ставок

Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Россия – Саудовская Аравия по линии, если матч в основное время завершится со счетом 0:0. На победу сборной России со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 5.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 10.00, со счетом 4:3 – с коэффициентом 150.00.

На победу Саудовской Аравии со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 15.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 27.00, со счетом 3:1 – с коэффициентом 90.00.

На ничью со счетом 1:1 "Фонбет" принимает ставки с коэффициентом 9.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 30.00, со счетом 3:3 – с коэффициентом 125.00. Коэффициенты на другой счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча сборную России. На победу команды Станислава Черчесова можно поставить с коэффициентом 1.43, на победу Саудовской Аравии – с коэффициентом 9.00, на ничью – с коэффициентом 4.65.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе хозяев турнира: 65% игроков сделали ставку на сборную России, 26% – на Саудовскую Аравию, 9% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Игроки, напротив, не сомневаются в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 поставил 61% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 39%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу сборной России, ее выбрали 57% клиентов "Фонбет". 22% игроков поставили на победу Саудовской Аравии, 8% – на ничью, 7% – на тотал голов больше 2,5. На то, что сборная Саудовской Аравии не проиграет, сделали ставку 6% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 1 000 000 рублей на тотал голов больше 2,5. В среднем на матч России и Саудовской Аравии ставят 1 719 рублей.

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