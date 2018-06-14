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Россия - Саудовская Аравия: Миранчуки слушают музыку, а Черышев опробовал скамейку запасных


Игроки сборной России вышли на поле "Лужников" перед матчем открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Братья Алексей и Антон Миранчуки настраиваются на матч, слушая музыку, а Денис Черышев успел проверить скамейку запасных.

Россия - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 18.00 (время московское) 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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