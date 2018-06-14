20:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Саудовская Аравия: лучше домашний ЧМ начинала только Италия


Сборная России в первом матче домашнего чемпионата мира со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию и поддержала традицию успешного старта для команд-хозяек турнира. Никогда в истории команда, принимающая чемпионат мира, не терпела поражений в стартовом матче.

Только сборная Италии начинала домашний турнир с более крупной победы. В 1934 году подопечные Витторио Поццо на старте турнира разгромили американцев со счетом 7:1. В 1950 году бразильцы забили мексиканцам на гол меньше, чем россияне аравийцам. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи команд-хозяек чемпионатов мира

Год

Город

Хозяин

Соперник

Счет

1930

Монтевидео

Уругвай

Перу

1:0

1934

Рим

Италия

США

7:1

1938

Париж

Франция

Бельгия

3:1

1950

Рио-де-Жанейро

Бразилия

Мексика

4:0

1954

Лозанна

Швейцария

Италия

2:1

1958

Сольна

Швеция

Мексика

3:0

1962

Сантьяго

Чили

Швейцария

3:1

1966

Лондон

Англия

Уругвай

0:0

1970

Мехико

Мексика

СССР

0:0

1974

Берлин

ФРГ

Чили

1:0

1978

Буэнос-Айрес

Аргентина

Венгрия

2:1

1982

Валенсия

Испания

Гондурас

1:1

1986

Мехико

Мексика

Бельгия

2:1

1990

Рим

Италия

Австрия

1:0

1994

Понтиак

США

Швейцария

1:1

1998

Марсель

Франция

ЮАР

3:0

2002

Пусан

Корея

Польша

2:0

 

Саитама

Япония

Бельгия

2:2

2006

Мюнхен

Германия

Коста-Рика

4:2

2010

Йоханнесбург

ЮАР

Мексика

1:1

2014

Сан-Паулу

Бразилия

Хорватия

3:1

2018

Москва

Россия

Сауд.Аравия

5:0

Итого: +16=6-0, мячи 51-14.

Россия - Саудовская Аравия

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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