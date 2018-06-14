Россия - Саудовская Аравия: лучше домашний ЧМ начинала только Италия

Сборная России в первом матче домашнего чемпионата мира со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию и поддержала традицию успешного старта для команд-хозяек турнира. Никогда в истории команда, принимающая чемпионат мира, не терпела поражений в стартовом матче.

Только сборная Италии начинала домашний турнир с более крупной победы. В 1934 году подопечные Витторио Поццо на старте турнира разгромили американцев со счетом 7:1. В 1950 году бразильцы забили мексиканцам на гол меньше, чем россияне аравийцам. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи команд-хозяек чемпионатов мира

Год Город Хозяин Соперник Счет 1930 Монтевидео Уругвай Перу 1:0 1934 Рим Италия США 7:1 1938 Париж Франция Бельгия 3:1 1950 Рио-де-Жанейро Бразилия Мексика 4:0 1954 Лозанна Швейцария Италия 2:1 1958 Сольна Швеция Мексика 3:0 1962 Сантьяго Чили Швейцария 3:1 1966 Лондон Англия Уругвай 0:0 1970 Мехико Мексика СССР 0:0 1974 Берлин ФРГ Чили 1:0 1978 Буэнос-Айрес Аргентина Венгрия 2:1 1982 Валенсия Испания Гондурас 1:1 1986 Мехико Мексика Бельгия 2:1 1990 Рим Италия Австрия 1:0 1994 Понтиак США Швейцария 1:1 1998 Марсель Франция ЮАР 3:0 2002 Пусан Корея Польша 2:0 Саитама Япония Бельгия 2:2 2006 Мюнхен Германия Коста-Рика 4:2 2010 Йоханнесбург ЮАР Мексика 1:1 2014 Сан-Паулу Бразилия Хорватия 3:1 2018 Москва Россия Сауд.Аравия 5:0

Итого: +16=6-0, мячи 51-14.