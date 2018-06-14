Россия - Саудовская Аравия: Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Для 38-летнего футболиста это 123-й матч за сборную. По этому показателю он с большим отрывом лидирует в отечественной истории. У занимающего второе место Виктора Онопко 113 игр (109 за Россию и 4 - за СНГ).

По играм за национальную команду Игнашевич догнал египтянина Хани Рэмзи, рекордсмена сборной Кот-д'Ивуара Дидье Зокора и чемпиона мира-1998 француза Тьерри Анри. Абсолютный рекорд - 184 встречи - принадлежит Ахмеду Хассану из Египта.