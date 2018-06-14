18:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Саудовская Аравия: Акинфеев проводит 107-й матч за российскую сборную. До Онопко - 2 игры


Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Для голкипера это 107-я игра в составе российской национальной команды. По этому показателю он уступает только Сергею Игнашевичу, который сегодня играет 123-й матч, и Виктору Онопко, который провел за Россию 109 встреч. Также у Онопко есть четыре матча за сборную СНГ. 

С учетом советской истории Акинфеев четвертый - 112 матчей на счету Олега Блохина.

Юрий Жирков сегодня проводит 85-ю игру, уступая по играм за сборную России Игнашевичу, Онопко, Акинфееву, Василию Березуцкому (101) и Александру Кержакову (91).

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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