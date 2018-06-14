Россия – Саудовская Аравия: 5:0!!!!! Сборная начала домашний чемпионат мира с крупной победы!

Сборная России в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Первый гол турнира забил Юрий Газинский.

В середине первого тайма травму получил Алан Дзагоев. Заменивший его Денис Черышев удвоил преимущество россиян. Во втором тайме ворота аравийцев поразил Артем Дзюба, отличившийся через 91 секунду после выхода на поле. В добавленное время дубль оформил Черышев.

Окончательный счет отличным ударом со штрафного установил Александр Головин, который поучаствовал в первых трех голах национальной команды.

Что известно о травме Дзагоева – по ссылке.

Во втором матче на ЧМ-2018 сборная Станислава Черчесова сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира-2018

Группа А

РОССИЯ – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0)

Голы: Газинский, 12 (1:0). Черышев, 43 (2:0). Дзюба, 71 (3:0). Черышев, 90+1 (4:0). Головин, 90+4 - штрафной (5:0).

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Самедов (Кузяев, 64), Газинский, Зобнин, Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Аль-Бураик, О.Хавсави, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Джассам, Отаиф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахбри, 72), Аль-Сахлави (Ассири, 85).

Предупреждения: Головин, 88. Аль-Джассам, 90+3.

Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).

Судьи ВАР: Иррати (Италия). Астроса (Чили), Вильяно (Аргентина), Орсато (Италия).

14 июня. Москва. Стадион "Лужники". 78011 зрителей.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу