"Россия, Россия!" Польские фанаты устроили проход по центру Москвы во время ЧМ

Польские фанаты вечером 18 июня устроили проход по центру Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мог дома сидеть". Болельщики во время шествия скандировали "Россия, Россия!"

Сегодня, 19 июня, сборная Польши проведет в Москве первый матч чемпионата мира против Сенегала. Игра пройдет на стадионе "Спартак" и начнется в 18.00 по московскому времени.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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