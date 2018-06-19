13:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Россия, Россия!" Польские фанаты устроили проход по центру Москвы во время ЧМ

Болельщики сборной Польши. Фото REUTERS
Болельщики сборной Польши. Фото REUTERS

Польские фанаты вечером 18 июня устроили проход по центру Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мог дома сидеть". Болельщики во время шествия скандировали "Россия, Россия!" 

Сегодня, 19 июня, сборная Польши проведет в Москве первый матч чемпионата мира против Сенегала. Игра пройдет на стадионе "Спартак" и начнется в 18.00 по московскому времени.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское) 

Польша - Сенегал

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь 

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