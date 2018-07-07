Россия разгромила Хорватию! В матче болельщиков

Российские болельщики со счетом 4:1 разгромили хорватских в товарищеском матче на стадионе "Фишт" в Сочи. Отметим, что "шашечные" приняли в свою команду представителей Мексики.



Позднее в субботу, 7 июля, состоится встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Начало - 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь