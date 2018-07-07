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Россия разгромила Хорватию! В матче болельщиков

Болельщики сборной России. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Болельщики сборной России. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Российские болельщики со счетом 4:1 разгромили хорватских в товарищеском матче на стадионе "Фишт" в Сочи. Отметим, что "шашечные" приняли в свою команду представителей Мексики.

Позднее в субботу, 7 июля, состоится встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Начало - 21.00 по московскому времени. 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5355455

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