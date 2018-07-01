Россия против Испании: пять защитников и Дзюба в атаке

Сборная России объявила состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Как и предполагал "СЭ", команда впервые на ЧМ-2018 сыграет в пять защитников. В атаке команды Станислава Черчесова с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба, нападающий Федор Смолов остался в запасе.
Состав сборной России: Акинфеев - Мариу Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков - Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин - Дзюба.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)