15:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия против Испании: пять защитников и Дзюба в атаке


Сборная России объявила состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Как и предполагал "СЭ", команда впервые на ЧМ-2018 сыграет в пять защитников. В атаке команды Станислава Черчесова с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба, нападающий Федор Смолов остался в запасе.

Состав сборной России: Акинфеев - Мариу Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков - Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин - Дзюба.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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