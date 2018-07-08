00:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия проиграла, но Глушаков все равно побрился налысо


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков побрился налысо после поражения сборной России в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Ранее хавбек пообещал побриться в случае выхода россиян в полуфинал.

"Я считаю, что сборная России победила, прошла так далеко, для всей страны это грандиозное событие", - сказал Глушаков в видео, опубликованное в Инстаграме.

Россия - Хорватия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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