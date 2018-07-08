Россия проиграла, но Глушаков все равно побрился налысо

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков побрился налысо после поражения сборной России в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Ранее хавбек пообещал побриться в случае выхода россиян в полуфинал.
"Я считаю, что сборная России победила, прошла так далеко, для всей страны это грандиозное событие", - сказал Глушаков в видео, опубликованное в Инстаграме.
Пусть и проиграли, я все-таки решил побриться налысо. Предлагаю поддержать ребят и радоваться тому, что сборная дошла до 1/4 финала. Это успех! #ЛысинаПобеды#сборнаяроссии #вперед #россия #команда #чм2018 #чемпионатмира #repost #москва #moscow #worldcup2018 #worldcup #fifa #фифа #впередроссия #чемпионатмирапофутболу2018 #воробьевыгоры #спартак #однакоманда#фишт #стадионфишт#russia #хорватия#fisht