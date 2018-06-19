Россия повторила лучший старт в истории чемпионатов мира среди команд-хозяек

Сборная России повторила самый лучший старт в истории чемпионатов мира в качестве страны-хозяйки.

После двух матчей россияне набрали 6 очков, забили 8 мячей и пропустили лишь однажды. В 1998 году Франция также набрала шесть очков, при этом забив и пропустив на гол меньше: 7 и 0, соответственно. Отметим, что восемь мячей стране-хозяйке чемпионата мира удавалось забить лишь раз - в 1934 году этого добилась Италия. Но итальянцы пропустили дважды.

Сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 осталось провести лишь один матч - против Уругвая. Он пройдет 24 июня в Самаре.