"Россия потратила миллиарды на ЧМ-2018, так почему их сборная..." Independent - о турнире и команде Черчесова

Сборная России не покажет достойной игры на чемпионате мира-2018 и, возможно, не выиграет ни одного матча на групповой стадии, считает Independent.

По мнению издания, причинами подобной ситуации являются лимит на легионеров, а также высокие зарплаты в топовых клубах премьер-лиги, которые демотивируют отечественных футболистов. Кроме того, в российском чемпионате практически отсутствуют высококлассные иностранные игроки, предпочитающие переезжать в Китай по финансовым причинам.

"Россия потратила миллиарды на ЧМ-2018, так почему их сборная настолько плоха", - говорится в заголовке материала издания. - Все это привело к тому, что российская лига стала жалким чемпионатом.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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