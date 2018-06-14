Россия победила Саудовскую Аравию. В "Лужниках" проверили табло перед матчем открытия ЧМ-2018. Фото

В "Лужниках" проверили табло перед матчем открытия чемпионата мира-2018. В результате данного теста сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 3:1.

Голы в составе национальной команды забили Сергей Игнашевич и Федор Смолов (дубль).

Сегодня сборная России встретится с Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира-2018.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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