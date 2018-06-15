Россия может обеспечить себе 1/8 финала ЧМ-2018 уже во второй игре

Сборная России вместе с Уругваем возглавили таблицу группы А ЧМ-2018. У обеих национальных команд по три очка, но наша сборная находится выше за счет разницы забитых и пропущенных голов.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5-0
|
3
|2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-5
|
0
Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.
Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф. (Алексей МОРОЗ)
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Сборная, зацепись за этот кураж! Рабинер – о победе над Саудовской Аравией //
Не переоценивайте сборную России. Тактический разбор //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу