17:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия может обеспечить себе 1/8 финала ЧМ-2018 уже во второй игре

Четверг. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Россияне начали домашний ЧМ с крупной победы. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Четверг. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Россияне начали домашний ЧМ с крупной победы. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Сборная России вместе с Уругваем возглавили таблицу группы А ЧМ-2018. У обеих национальных команд по три очка, но наша сборная находится выше за счет разницы забитых и пропущенных голов.

   

И

В

Н

П

М

О
1

Россия

1

1

0

0

5-0

3
2

Уругвай

1

1

0

0

1-0

3
3

Египет

1

0

0

1

0-1

0
4

Саудовская Аравия

1

0

0

1

0-5

0

Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.

Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф. (Алексей МОРОЗ)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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Россия – Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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