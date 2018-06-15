Россия может обеспечить себе 1/8 финала ЧМ-2018 уже во второй игре

Сборная России вместе с Уругваем возглавили таблицу группы А ЧМ-2018. У обеих национальных команд по три очка, но наша сборная находится выше за счет разницы забитых и пропущенных голов.

И В Н П М О 1 Россия 1 1 0 0 5-0 3 2 Уругвай 1 1 0 0 1-0 3 3 Египет 1 0 0 1 0-1 0 4 Саудовская Аравия 1 0 0 1 0-5 0

Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.

Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф. (Алексей МОРОЗ)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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