Россия - лучшая на ЧМ по реализации ударов

Группа технического анализ ФИФА опубликовала отчет о чемпионате мира-2018, в который вошли подробные статистические данные о турнире и каждом матче, профили команд, а также использованные при анализе эксклюзивные видеоматериалы. Полный отчет группы технического анализа о турнире в России можно прочитать на официальном сайте ФИФА.

Среди прочего отмечается, что сборная России на чемпионате мира стала самой эффективной командой по соотношению голов к количеству ударов по воротам. В пяти матчах команда забила 11 голов, из них пять – после стандартных положений, а шесть – с игры. Российские футболисты на гол в среднем затрачивали 4,5 удара по воротам, и 1,6 удара в створ.

Франция, ставшая чемпионом мира, для гола наносила в среднем шесть ударов по воротам, что является вторым результатом. Хорватии для этого требовалось два удара. Это третий результат. Германии по обоим показателям стала худшей на турнире.

Кроме того, Россия стала 27-й по точности передач (62 процента, всего 352 передачи). Лучшей командой по этому показателю стала Испания (804 передачи, 81 процент – точные). На втором месте – Германия (668, 84 процента), на третьем – сборная Саудовской Аравии (613, 74 процента). Сборная Франции заняла 16-е место (460, 70 процентов).

По владению мячом сборная России заняла 30-е место – команда владела мячом 38 процентов времени. Испания – лидер (69 процентов). Дальше идут Германия (67) и Аргентина (64). Франция – 19-я (48 процентов).