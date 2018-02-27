Россия лидирует по количеству заявок на получение паспорта болельщика

На сегодняшний день Россия лидирует в количестве поданных заявок на паспорт болельщика. Пока их число равно 110 тысячам, приводит ТАСС слова заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрея Романкова.



– В десятку стран по количеству заявок входят также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить Fan ID, – сказал Романков.



На данный момент центры выдачи паспортов болельщика чемпионата мира-2018 работают во всех городах России, которые примут матчи турнира. 27 февраля открылся последний подобный центр в Саранске. Также в июне перед стадионами будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов.



Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.