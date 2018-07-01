Россия - Испания: прямая трансляция (видео)

Сегодня, 1 июля, состоится матч десятилетия для сборной России, она сыграет в 1/8 финала с национальной командой Испании. Россия впервые в своей новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира, сможет ли эта команда войти в историю и пройти одну из сильнейших команд турнира? Ответ узнаем сегодня. И россияне, и испанцы могут рассчитывать на оптимальный состав – травм нет. Встретятся эти команды в Москве на арене "Лужники", начало игры в 17.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!