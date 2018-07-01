Россия - Испания: онлайн трансляция (видео)

Сегодня, 1 июля, сборная России проведет один из главных матчей в своей истории. Впервые наша команда вышла в плей-офф чемпионата мира. И в 1/8 финала соперником команды Станислава Черчесова стала сборная Испании – один из претендентов на титул. Удивит ли Россия? Артем Дзюба пообещал "умереть на поле". Ответ получим сегодня, начало встречи в "Лужниках" в 17.00 по столичному времени. Не пропустите историческую встречу!

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!