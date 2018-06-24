Россия и Уругвай согласовали наличие пленки на поле Самара Арены из-за вопросов с травой

Перед матчем ЧМ-2018 Уругвай - Россия газон стадиона Самара Арена будет частично накрыт пленкой, сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

- Это специальная ткань, агронакрытие. На данном участке поля трава чуть хуже растет, поскольку туда сильнее падает солнце, и ткань нужна для защиты травы от лучей, чтобы к матчу она была в оптимальном состоянии, - сказал пресс-атташе.- С обеими сборными Россией и Уругваем согласовано, что из-за вопросов с травой ткань будет на поле во время тренировок, и игроки не будут заходить на эту территорию. Подобная практика не уникальна, она существует на матчах Лиги чемпионов и других турниров.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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