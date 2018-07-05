11:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия и Хорватия поберегут газон "Фишта"


Пресс-атташе сборной России  Игорь Владимиров отметил, что команда отправляется в ближайшие часы в Сочи. Там она будет готовиться к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией, который состоится 7 июля.

– Сегодня в 16 часов вылетаем. В Сочи. Больше ниоткуда вылетать не собираемся, – заявил Владимиров. – Завтра и Россия, и Хорватия будут тренироваться не на "Фиште", а на запасных полях, чтобы поберечь газон главной арены. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия

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