"Россия - хозяйка ЧМ. Это добавляет страха фанатам сборной Хорватии". Журналист из Загреба - о сочинском матче 1/4 финала ЧМ-2018

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции Goal.com, поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

- Последние новости по сборной Хорватии связаны с Матео Ковачичем. Он тренировался в общей группе и должен быть готовым к встрече с Россией, - сказал Бушкулич. - Но это не отразится на стартовом составе сборной Хорватии. Думаю, он будет таким же, как против Аргентины и Дании. В атаке выйдет Манджукич, а под ним расположится трио - Ребич, Модрич, Перишич. Сомнения вызывают только две позиции. В центре поля вместо Брозовича возможно появится Бадель, а на фланге в обороне равные шансы у Стринича и Пиварича.

- Хорватию многие считают одним из главных фаворитов турнира, согласны?

- Есть четкое убеждение, что таковыми являются Бразилия и Англия. Это очень сильные команды. Да, нам немного повезло с сеткой в плей-офф, но давайте не забывать, что мы прошли Аргентину, чтобы попасть на этот путь. Россия же превзошла Испанию, так что нельзя сказать, что это легкий соперник для Хорватии.

- Что думают о сборной России в вашей стране?

- Фанаты знают, что это сильная команда, которая выбила Испанию. К тому же страха перед Россией добавляет то обстоятельства, что она хозяйка чемпионата мира. Но люди верят, что в нашей сборной собраны более сильные футболисты. (Игорь НОВИКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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