Россия – Хорватия: видеотрансляция – в 21.00, видео

На ЧМ почти не осталось команд. Сегодня их станет еще меньше, таким образом в России останется всего четыре сборные. Именно они и разыграют призовые места. Сегодня станет известно будет ли в их числе Россия. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в четвертьфи Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в четвертьфинале с Хорватией. Матч пройдет на сочинском стадионе "Фишт" и стартует в 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!