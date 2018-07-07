23:20 7 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Хорватия: Вида - восьмой хорват, забивавший на ЧМ-2018. Больше авторов голов только у Бельгии


Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вывел команду вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России. Он стал восьмым игроком игроком сборной, забивавшим на турнире. До него также отличались Лука МодричИван РакитичАнте РебичИван ПеришичМилан БадельМарио Манджукич и Андрей Крамарич.

Из участников ЧМ-2018 только у Бельгии голы забивало большее количество игроков - 9.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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