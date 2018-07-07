Россия - Хорватия: Вида - восьмой хорват, забивавший на ЧМ-2018. Больше авторов голов только у Бельгии

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вывел команду вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России. Он стал восьмым игроком игроком сборной, забивавшим на турнире. До него также отличались Лука Модрич, Иван Ракитич, Анте Ребич, Иван Перишич, Милан Бадель, Марио Манджукич и Андрей Крамарич.

Из участников ЧМ-2018 только у Бельгии голы забивало большее количество игроков - 9.