Россия – Хорватия: трансляция, видео

Все меньше команд остается на чемпионате мира. Сегодня их станет еще на две меньше, таким образом в России останется всего четыре сборные, которые и разыграют между собой медали турнира. Будет ли среди них Россия? Узнаем сегодня после матча 1/4 финала с Хорватией. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!