Россия - Хорватия: "СЭ" снова угадал состав на матч

"СЭ" точно назвал состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Как и предполагалось, по сравнению с игрой 1/8 финала против Испании (1:1, пенальти 4:3), в "старте" команды произошло одно изменение - вместо Юрия Жиркова с первых минут играет Денис Черышев.

"СЭ" правильно назвал состав сборной в четырех играх сборной из пяти. В игре с испанцами было одно расхождение с прогнозом.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу