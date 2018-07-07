Прогноз "Фонбет: букмекеры не верят в выход России в полуфинал

7 июля на стадионе "Фишт" сборная России встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Россия – Хорватия, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной России в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 10.00, со счетом 2:1 – за 11.00. На победу сборной Хорватии в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 7.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 9.50. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.50, со счетом 2:2 – с коэффициентом 17.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет сборная Хорватии. На победу команды Златко Далича можно поставить за 2.25, на победу сборной России – за 3.80, на ничью – за 3.15.

Мнения клиентов "Фонбет" разделились. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 50% выбрали победу команды Станислава Черчесова, 42% – победу Хорватии и 8% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.57, на тотал больше 2,5 – за 2.40.

Большинство клиентов "Фонбет" ждет результативного матча. На тотал больше 2,5 поставили 89% игроков, на тотал меньше 2,5 – 11%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", основное время матча завершится со счетом 1:1. На такой исход встречи можно поставить за 6.50. На победу сборной России со счетом 2:1 можно поставить за 11.00, со счетом 3:1 – за 30.00, со счетом 3:2 – за 50.00.

Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 53% выбрали победу команды Станислава Черчесова со счетом 2:1, 24% – со счетом 3:1. На победу россиян со счетом 3:2 сделали ставку 23% игроков.

– Кто пройдет в полуфинал?

– "Фонбет" считает, что в полуфинал выйдет сборная Хорватии. На выход хорватов в 1/2 финала можно поставить с коэффициентом 1.57, на проход России – с коэффициентом 2.40.

Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с таким прогнозом. 68% игроков поставили на проход в полуфинал сборной России, 32% – на проход сборной Хорватии.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее выбрали 38% клиентов "Фонбет". 31% игроков поставил на победу Хорватии, 14% – на выход России в полуфинал. 10% клиентов "Фонбет" выбрали тотал больше 1,5, на голы обеих команд поставили 7% игроков.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу сборной Хорватии. Она входит в экспресс на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. В среднем на матч России и Хорватии ставят 903 рубля.

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