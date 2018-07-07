Россия - Хорватия: Модрич проводит 111-й матч за сборную. Как и Акинфеев

Для обоих капитанов матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия игра стала 111-й в составе сборной. Капитан сборной России Игорь Акинфеев дебютировал в национальной команде в 2004 году, капитан хорватов Лука Модрич - в 2006-м.

По играм за сборную оба футболиста догнали, в частности, украинца Андрея Шевченко.

Больше всех из участников сегодняшней встречи за сборную сыграл Сергей Игнашевич - матч с хорватами стал для него 127-м.

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия