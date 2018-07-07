Россия - Хорватия: прогноз букмекеров

В субботу, 7 июля, в Сочи пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 Россия – Хорватия. Игру принимает стадион "Фишт". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех России с коэффициентом 2,45, а Хорватии – 1,56.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Уверен, что назовешь чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь