Россия - Хорватия: как забивал Вида. Разбор момента

Разбираем момент, в котором сборная Хорватии вышла вперед в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией.
Сборная Хорватии проводила позиционную атаку, доставила мяч на правый фланг и заработала угловой. Правда, его могло бы и не быть – легкую несогласованность допустили Илья Кутепов и Игорь Акинфеев.
Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.
После подачи Луки Модрича Сергей Игнашевич оказался один против двоих соперников – Домагоя Виды и Марио Манджукича.
Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.
В итоге до мяча первым добрался именно Вида и ударом головой переправил мяч в нижний угол.
Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.
Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.
Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча
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- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Сборная России (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Марио Манджукич
- Илья Кутепов
- Домагой Вида