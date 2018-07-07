Россия - Хорватия: как забивал Вида. Разбор момента

Разбираем момент, в котором сборная Хорватии вышла вперед в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией.

Сборная Хорватии проводила позиционную атаку, доставила мяч на правый фланг и заработала угловой. Правда, его могло бы и не быть – легкую несогласованность допустили Илья Кутепов и Игорь Акинфеев.

Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.

После подачи Луки Модрича Сергей Игнашевич оказался один против двоих соперников – Домагоя Виды и Марио Манджукича.

Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.

В итоге до мяча первым добрался именно Вида и ударом головой переправил мяч в нижний угол.

Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.

Россия - Хорватия: гол Домагоя Виды.

Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь