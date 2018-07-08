Россия - Хорватия: как забивал Мариу Фернандес. Разбор момента

Разбираем момент, в котором сборная России сравняла счет в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Хорватией.

Футболисты сборной России провели классную комбинацию и заработали опасный штрафной на правом углу штрафной площади соперника.

Россия - Хорватия: гол Мариу Фернандеса.

Алан Дзагоев выполнил нацеленную подачу в зону между 11-метровой отметкой и линией вратарской, куда уже ворвался Мариу Фернандес, головой переправивший мяч в ворота.

Россия - Хорватия: гол Мариу Фернандеса.

Россия - Хорватия: гол Мариу Фернандеса.

Россия - Хорватия: гол Мариу Фернандеса.

Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча

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