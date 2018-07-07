Россия - Хорватия: как забивал Крамарич. Разбор момента

Разбираем момент, в котором сборная Хорватии сравняла счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией в Сочи на 39-й минуте.

Хорватия здорово поймала россиян на быстрой атаке. Мяч был быстро доставлен на левый фланг Ивану Перишичу, который сумел быстро в касание переправить его Марио Манджукичу, который уже начал открываться в свободную зону.

Россия - Хорватия: гол Андрея Крамарича. Фото "СЭ"

Россия - Хорватия: гол Андрея Крамарича.

Против них бял один Илья Кутепов, который сместился на фланг страховать зону ушедшего вперед Мариу Фернандеса. Он не успел ни помешать Перишичу, ни догнать Манджукича, который спокойно вошел в штрафную.

Россия - Хорватия: гол Андрея Крамарича.

Манджукич спокойно оценил ситуацию и набросил мяч точно на голову Андрею Крамаричу, который был совершенно один. Сергей Игнашевич сместился на подстраховку Кутепова и чтобы помешать пасу вдоль ворот, а Федор Кудряшов зачем-то в последний момент начал рывок на дальнюю штангу, надеясь, что Андрею перекроет свободную зону в центре. В итоге Крамарич спокойно поразил ворота.

Россия - Хорватия: гол Андрея Крамарича.

Россия - Хорватия: гол Андрея Крамарича.

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