Россия - Хорватия: как забивал Крамарич. Разбор момента

Разбираем момент, в котором сборная Хорватии сравняла счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Россией в Сочи на 39-й минуте.
Хорватия здорово поймала россиян на быстрой атаке. Мяч был быстро доставлен на левый фланг Ивану Перишичу, который сумел быстро в касание переправить его Марио Манджукичу, который уже начал открываться в свободную зону.
Против них бял один Илья Кутепов, который сместился на фланг страховать зону ушедшего вперед Мариу Фернандеса. Он не успел ни помешать Перишичу, ни догнать Манджукича, который спокойно вошел в штрафную.
Манджукич спокойно оценил ситуацию и набросил мяч точно на голову Андрею Крамаричу, который был совершенно один. Сергей Игнашевич сместился на подстраховку Кутепова и чтобы помешать пасу вдоль ворот, а Федор Кудряшов зачем-то в последний момент начал рывок на дальнюю штангу, надеясь, что Андрею перекроет свободную зону в центре. В итоге Крамарич спокойно поразил ворота.
Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча
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- Сергей Игнашевич
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Мариу Фернандес
- Марио Манджукич
- Илья Кутепов
- Иван Перишич
- Андрей Крамарич