Россия - Хорватия: как забивал Черышев. Разбор момента

Разбираем момент, в котором полузащитник сборной России Денис Черышев на 31-й минуте забил первый гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.
Голевая атака началась с выноса Сергеем Игнашевичем. После единоборства Александра Головина с защитником хорватов мяч отскочил к Черышеву, который быстро его обработал.
Он продвинулся вперед, сделал пас на Артема Дзюбу и начал рывок к штрафной соперника. Дзюба заметил это движение партнера и вернул ему мяч.
Черышев еще немного продвинулся вперед и, уже падая, нанес прекрасный удар с левой ноги точно в верхний угол.
Показательно, что Черышев и Дзюба, по сути, вдвоем переиграли всю оборонительную линию сборной Хорватии – против них было сразу шестеро соперников, но они ничего не сумели сделать.
Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча
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- Сергей Игнашевич
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Денис Черышев
- Александр Головин