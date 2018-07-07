Россия - Хорватия: как забивал Черышев. Разбор момента

Разбираем момент, в котором полузащитник сборной России Денис Черышев на 31-й минуте забил первый гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Голевая атака началась с выноса Сергеем Игнашевичем. После единоборства Александра Головина с защитником хорватов мяч отскочил к Черышеву, который быстро его обработал.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Он продвинулся вперед, сделал пас на Артема Дзюбу и начал рывок к штрафной соперника. Дзюба заметил это движение партнера и вернул ему мяч.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Черышев еще немного продвинулся вперед и, уже падая, нанес прекрасный удар с левой ноги точно в верхний угол.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Россия - Хорватия: гол Дениса Черышева.

Показательно, что Черышев и Дзюба, по сути, вдвоем переиграли всю оборонительную линию сборной Хорватии – против них было сразу шестеро соперников, но они ничего не сумели сделать.

Россия - Хорватия: онлайн-трансляция матча

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