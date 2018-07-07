Россия - Хорватия: Игнашевич обошел Мальдини и Субисаррету по матчам за сборную

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для 38-летнего футболиста это 127-я игра в составе национальной команды. По этому показателю он вошел в мировую сотню, обойдя, в частности, итальянца Паоло Мальдини и испанца Андони Субисаррету, а также догнав португальца Луиша Фигу.

За всю историю СССР, СНГ и России Игнашевич по матчам за сборную лидирует с большим отрывом. У занимающего второе место Виктора Онопко - 113 игр.

В мире первое место по играм за сборную занимает египтянин Ахмед Хассан (184), а в Европе - итальянец Джалуиджи Буффон (176). Из действующих футболистов сборных первым идет Бадер Аль-Мутава из Кувейта (162). (Никита КОНОВАЛОВ)

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия