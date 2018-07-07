Россия - Хорватия: хорваты всегда проигрывали хозяевам чемпионата мира

Сборная Хорватии в третий раз в истории встречается с хозяевами чемпионата мира. В 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты играют против России. Предыдущие две встречи закончились для Хорватии поражениями. На дебютном ЧМ-1998 Хорватия уступила Франции в полуфинале (1:2), а на ЧМ-2014 проиграла Бразилии в групповом турнире (1:3).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу