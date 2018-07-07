Россия - Хорватия: хорваты всегда проигрывали хозяевам чемпионата мира

Сборная Хорватии в третий раз в истории встречается с хозяевами чемпионата мира. В 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты играют против России. Предыдущие две встречи закончились для Хорватии поражениями. На дебютном ЧМ-1998 Хорватия уступила Франции в полуфинале (1:2), а на ЧМ-2014 проиграла Бразилии в групповом турнире (1:3).
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
результаты опроса
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Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
Победой России в основное время
37.6%
Победой России в дополнительное время
11.4%
Победой России в серии пенальти
10.2%
Победой Хорватии в основное время
36.5%
Победой Хорватии в дополнительное время
3.0%
Победой Хорватии в серии пенальти
1.2%