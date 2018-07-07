Россия – Хорватия. Чемпионат мира 2018 года. Трансляция в 21.00 (видео)

Сегодня, 7 июля, сборная России проведет важнейшую игру в своей истории – на кону полуфинал домашнего чемпионата мира. Соперник – Хорватия, увы, – фаворит игры. Но команда Станислава Черчесовауже преподнесла сюрприз во встрече с Испанией. Будет ли продолжение? Теперь наши сыграют на арене "Фишт" в Сочи, начало игры в 21.00 по столичному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!