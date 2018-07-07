Россия – Хорватия: центр Москвы с 23.00 будет перекрыт для гуляний болельщиков

Сегодня, 7 июля, после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии для гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы, сообщает yandex.ru. Органичение вступит в силу в 23.00 по столичному времени.
"Нельзя будет проехать по улицам – Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ночь с 7 на 8 июля до 3.00 в Москве будут работать метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).
Сам матч между сборными России и Хорватии пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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